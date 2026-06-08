Visite à la chévrerie de la poterie Dingé
Visite à la chévrerie de la poterie Dingé mardi 7 juillet 2026.
Dingé
Visite à la chévrerie de la poterie
31 La Poterie Dingé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte d’une chèvrerie qui fabrique du fromage.
Venez vous immerger dans l’univers d’une vraie ferme et passer un moment convivial !
Découvrez les joies de la vie à la ferme en prenant soin des animaux cochons, poules et chèvres. Échanger avec des gens passionnés et partager leur savoir-faire.
Puis pour les gourmands, une dégustation et vente et pour les curieux la participation à la traite mécanique
Minimum 15 personnes. .
31 La Poterie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 03 68 57
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L’événement Visite à la chévrerie de la poterie Dingé a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel