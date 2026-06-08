Visite à la chévrerie de la poterie Dingé mardi 7 juillet 2026.

Dingé

Visite à la chévrerie de la poterie

31 La Poterie Dingé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la découverte d’une chèvrerie qui fabrique du fromage.

Venez vous immerger dans l’univers d’une vraie ferme et passer un moment convivial !

Découvrez les joies de la vie à la ferme en prenant soin des animaux cochons, poules et chèvres. Échanger avec des gens passionnés et partager leur savoir-faire.

Puis pour les gourmands, une dégustation et vente et pour les curieux la participation à la traite mécanique

Minimum 15 personnes. .

31 La Poterie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 03 68 57

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English :

L’événement Visite à la chévrerie de la poterie Dingé a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel