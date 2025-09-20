Visite à la croisée de l’architecture contemporaine et de l’architecture antique Le Chronographe Rezé

Gratuit, sur inscription

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte du Chronographe, lieu emblématique métropolitain qui fait dialoguer antiquité et période contemporaine, au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé.

Conçu à l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre lancé par la Ville de Rezé, le bâtiment a été imaginé par les architectes Berranger & Vincent (BVA), en collaboration avec l’Atelier Sompairac pour la scénographie et l’agence A+R Salles Paysagistes. Ensemble, ils ont relevé le défi d’intégrer une architecture contemporaine entre les vestiges du plus grand entrepôt portuaire de l’antique Ratiatum.

Habillé d’une double peau de bois, le Chronographe agit comme un signal dans le paysage, une invitation à la curiosité et à l’expérimentation.

Lors de cette visite guidée, suivez les médiateurs de l’Ardepa pour comprendre comment le bâtiment s’insère dans les ruines du site antique du Chronographe.

Quand : samedi et dimanche à 14h00, 15h30 et 17h00

Durée : 30 minutes

Inscriptions auprès du Chronographe :

https://lechronographe.nantesmetropole.fr/home/expositions–evenements/evenements/place-aux-mondes.html

Le Chronographe 21 Rue Saint-Lupien, 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

