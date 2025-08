Visite À la croisée des canaux et des aménagements favorables à la biodiversité Ecluse du pont de Flandre Paris

18 septembre à 14h30 À

la croisée des canaux et des aménagements favorables à la biodiversité

Cette

visite remonte le cours de l’histoire de Paris à travers ces canaux et ces

écluses. Le transport fluvial n’est pas le seul à emprunter ces voies d’eaux,

poissons, oiseaux et insectes comme les libellules utilisent cette trame bleue

pour circuler et se développer. Pour renforcer la biodiversité en ville, des

aménagements sont mis en place comme les radeaux végétalisés sur le canal ou

bien des plantations d’arbres dans des jardinières de pleine terre dans des

rues ciblées, les “rues aux écoles”. Ces aménagements facilitent les

déplacements de la faune et de la flore sauvages, si essentiels à leur survie.

Rendez-vous : devant le square quai de Gironde, au 13 quai de Gironde

À la rencontre des chemins de nature aquatiques et terrestres

Le jeudi 18 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Ecluse du pont de Flandre 13 quai de Gironde 75019 Paris

