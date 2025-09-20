Visite : à la découverte des archives et de leurs trésors Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Visite : à la découverte des archives et de leurs trésors Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban samedi 20 septembre 2025.

16 places par visite. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Patrimoine archivistique et architectural

Découvrez l’envers du décor d’un service d’archives départementales installé depuis la fin du XIXe siècle dans une ancienne École Normale reconvertie une vingtaine d’années après sa construction. Au fil du parcours, de la salle d’arrivée aux magasins de conservation, vous admirerez un évantail de documents remarquables liés à l’histoire du Tarn-et-Garonne à différentes époques.

Samedi (2 visites) : départs à 14h et 15h30, durée = 1h15

Dimanche (5 visites) : départs à 10h, 10h30, 14h, 15h et 16h, durée = 1h15

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}]

© Conseil départemental de Tarn-et-Garonne