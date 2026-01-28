Visite A la découverte des Logis royaux

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Cet hiver, vivez une expérience royale en famille ! Franchissez les portes des logis royaux et découvrez les secrets de la résidence des rois. Vie quotidienne et anecdotes se dévoilent au cours de la visite.

Inédit accès exceptionnel aux combles, habituellement fermés au public.

Cet hiver, vivez une expérience royale en famille ! Franchissez les portes des logis royaux et découvrez les secrets de la résidence des rois. Vie quotidienne et anecdotes se dévoilent au cours de la visite.

Inédit accès exceptionnel aux combles, habituellement fermés au public. 15 .

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of an outfit worn by Eleanor of Aquitaine, followed by a creative workshop. Reservations required. Ages 7 and up.

L’événement Visite A la découverte des Logis royaux Chinon a été mis à jour le 2026-01-28 par Conseil Départemental 37