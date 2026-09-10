Visite « À la découverte des publicités murales de Bar-le-Duc », 20 quai Victor-Hugo, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · 20 quai Victor-Hugo · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Visite « À la découverte des publicités murales de Bar-le-Duc » 19 et 20 septembre 20 quai Victor-Hugo Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette visite guidée vous propose de parcourir les rues de la ville à la découverte des peintures et publicités murales. Elles constituent un véritable livre ouvert sur le passé industriel de Bar-le-Duc qui a la chance d’en avoir conservées un grand nombre sur ses façades. En péril aujourd’hui du fait des conditions de conservation difficiles en plein air, ces peintures peuvent être considérées comme faisant partie du patrimoine local barisien.
20 quai Victor-Hugo 20 quai Victor Hugo 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-20263 »}]
Cette visite guidée vous propose de parcourir les rues de la ville à la découverte des peintures et publicités murales. Elles constituent un véritable livre ouvert sur le passé industriel de qui a la…
©Ville de bar-le-Duc
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