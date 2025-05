Visite à la découverte du bouloir – Jardin de l’Évêché Lisieux, 1 juin 2025 10:30, Lisieux.

Calvados

Visite à la découverte du bouloir Jardin de l’Évêché Boulevard Carnot Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01 12:30:00

Date(s) :

2025-06-01

Découvrez l’histoire captivante du Bouloir, site emblématique de Lisieux. Ancien domaine de loisir de l’aristocratie locale, ce lieu préservé est aujourd’hui un espace protégé qui permet d’observer la faune et la flore.

Vous apprendrez également comment le Bouloir est devenu un lieu de rencontre entre nature et culture, un véritable poumon vert au coeur de Lisieux, essentiel à la préservation de la biodiversité urbaine.

Jardin de l’Évêché Boulevard Carnot

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Visite à la découverte du bouloir

Discover the captivating history of Le Bouloir, an emblematic site in Lisieux. Formerly the leisure domain of the local aristocracy, this preserved site is now a protected area where you can observe the flora and fauna.

You’ll also learn how the Bouloir has become a meeting place for nature and culture, a veritable green lung in the heart of Lisieux, essential to the preservation of urban biodiversity.

German : Visite à la découverte du bouloir

Entdecken Sie die fesselnde Geschichte von Le Bouloir, einem symbolträchtigen Ort in Lisieux. Als ehemaliges Freizeitgebiet der örtlichen Aristokratie ist dieser unberührte Ort heute ein geschütztes Gebiet, in dem man die Tier- und Pflanzenwelt beobachten kann.

Sie erfahren auch, wie sich der Bouloir zu einem Ort der Begegnung zwischen Natur und Kultur entwickelt hat, zu einer echten grünen Lunge im Herzen von Lisieux, die für den Erhalt der städtischen Biodiversität von entscheidender Bedeutung ist.

Italiano :

Scoprite l’affascinante storia di Le Bouloir, un sito emblematico di Lisieux. Un tempo tenuta di svago dell’aristocrazia locale, questo sito incontaminato è oggi un’area protetta dove è possibile osservare la flora e la fauna.

Scoprirete inoltre come il Bouloir sia diventato un luogo di incontro tra natura e cultura, un vero e proprio polmone verde nel cuore di Lisieux, essenziale per la conservazione della biodiversità urbana.

Espanol :

Descubra la cautivadora historia de Le Bouloir, un lugar emblemático de Lisieux. Antaño propiedad de recreo de la aristocracia local, este lugar virgen es hoy un espacio protegido donde podrá observar la flora y la fauna.

También aprenderá cómo el Bouloir se ha convertido en un lugar de encuentro entre la naturaleza y la cultura, un auténtico pulmón verde en el corazón de Lisieux, esencial para la preservación de la biodiversidad urbana.

