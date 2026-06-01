Visite à la découverte du jardin botanique, Giardini Mileto, Fasano

Visite à la découverte du jardin botanique 6 et 7 juin Giardini Mileto Brindisi

Promenade gratuite à tarif réduit de € 10,00 pour les adultes, € 6,00 pour les enfants de 6 à 13 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Le personnel de Giardini Mileto sera heureux d’accueillir les visiteurs pour l’édition 2026 de « Rendez-vous dans le jardin ».

La manifestation, conçue comme une authentique ‘fête du jardin’ qui se déroulera simultanément dans plus de 20 pays européens, a pour objectif d’inviter le grand public à découvrir la richesse historique, artistique, botanique et paysagère des jardins italiens.

Le rendez-vous est incontournable pour ceux qui souhaitent explorer en autonomie les différents espaces thématiques du jardin (tropical, désertique, méditerranéen, etc.), en prenant tout le temps nécessaire pour connaître les plantes de collection provenant du monde entier et reconnaître les plantes qui ont toujours orné le territoire des Pouilles.

Giardini Mileto 72015 Fasano BR Fasano 72015 Brindisi Puglia +39 377 338 5296 https://giardinimileto.it/ https://www.instagram.com/stories/giardinimileto/

Rendez-vous dans le jardin 2026

© Giardini Mileto