Visite à la Ferme Abeilles et délices Ferme Harizkazuia Cambo-les-Bains

Visite à la Ferme Abeilles et délices

Ferme Harizkazuia Chemin Harizkazuia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Explorez le monde des abeilles et du miel bio lors d’une visite guidée conviviale et enrichissante. Jean-Pierre, apiculteur passionné, vous dévoilera les secrets de la fabrication du miel et l’importance de protéger ces précieuses pollinisatrices. Terminez par une dégustation savoureuse des produits de la ruche. Une expérience unique pour petits et grands, mêlant plaisir gustatif et apprentissage.

Âge conseillé à partir de 4/5 ans.

Durée de visite 1h30.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains. .

Ferme Harizkazuia Chemin Harizkazuia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Visite à la Ferme Abeilles et délices

L’événement Visite à la Ferme Abeilles et délices Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cambo les Bains