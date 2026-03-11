Visite à la ferme Bio d’Anne-Marie Les Combes Sainte-Sigolène

Visite à la ferme Bio d’Anne-Marie

Les Combes Ferme bio d’Anne-Marie Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Visite de la ferme bio d’Anne-Marie à Sainte Sigolène, venez découvrir la ferme et la vie des animaux en accompagnant divers travaux (traite des vaches, ramassage des œufs, biberon des veaux). Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

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Les Combes Ferme bio d’Anne-Marie Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Visit Anne-Marie’s organic farm in Sainte Sigolène. Come and discover the farm and the life of the animals by accompanying various tasks (milking cows, collecting eggs, feeding calves). Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Visite à la ferme Bio d’Anne-Marie Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron