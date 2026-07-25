Informations pratiques

Roz-sur-Couesnon

Visite à la ferme des prés salés

Lieu-dit Saint-Louis Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:30:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01

Visite à la ferme des Prés salés. Immersion dans la Baie du Mont-Saint-Michel à la découverte de l’élevage des agneaux de prés salés, produit de haute qualité bouchère. Visite de la Bergerie, sensibilisation à la méthode d’élevage traditionnelle et au respect d’un environnement particulier permettant un élevage de qualité.

Minimum 10 personnes. .

Lieu-dit Saint-Louis Roz-sur-Couesnon 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 28 22

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English :

L’événement Visite à la ferme des prés salés Roz-sur-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel