Visite à la ferme des prés salés Roz-sur-Couesnon
samedi 25 juillet 2026 · Roz-sur-Couesnon
Informations pratiques
Roz-sur-Couesnon
Visite à la ferme des prés salés
Lieu-dit Saint-Louis Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01
Visite à la ferme des Prés salés. Immersion dans la Baie du Mont-Saint-Michel à la découverte de l’élevage des agneaux de prés salés, produit de haute qualité bouchère. Visite de la Bergerie, sensibilisation à la méthode d’élevage traditionnelle et au respect d’un environnement particulier permettant un élevage de qualité.
Minimum 10 personnes. .
Lieu-dit Saint-Louis Roz-sur-Couesnon 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 28 22
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English :
L’événement Visite à la ferme des prés salés Roz-sur-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel