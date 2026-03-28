Visite à la ferme des p’tits bergers

10 Rue du Canal Chaussy Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:45:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le 25 avril 2026 à 9h45, la Ferme des P’tits Bergers à Chaussy ouvre ses portes pour une découverte des chèvres angora ! Petits et grands explorent l’univers de la laine mohair !

Le samedi 25 avril 2026, la commune de Chaussy devient le théâtre d’une immersion bucolique avec la Visite à la Ferme des P’tits Bergers . À partir de 9h45, au 10 rue du Canal Atraps, les visiteurs partent à la rencontre des célèbres chèvres angora.

Cette sortie familiale permet de comprendre tout le cycle de production de la laine, de l’animal au produit fini. C’est une occasion privilégiée pour les enfants et les adultes de toucher la matière et de découvrir un savoir-faire agricole local et passionné. La participation est fixée à 8 €, avec un tarif préférentiel de 6 € pour les adhérents ASELCO.

Pour garantir la qualité de l’accueil, la réservation est indispensable par SMS au 06.59.04.77.76 ou par mail à mathilde.pottier@hotmail.fr. Un moment de douceur printanière ! 8 .

10 Rue du Canal Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 04 77 76 mathilde.pottier@hotmail.fr

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English :

On April 25, 2026 at 9:45 am, the Ferme des P’tits Bergers in Chaussy opens its doors for a discovery of angora goats! Young and old alike explore the world of mohair wool!

L’événement Visite à la ferme des p’tits bergers Chaussy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND PITHIVERAIS