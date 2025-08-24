Visite à la ferme Ennordres
Visite à la ferme Ennordres dimanche 24 août 2025.
Visite à la ferme
La Bastière Ennordres Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 09:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-24 2025-08-30
La P’tite ferme ouvre ses portes !
.
La Bastière Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82
English :
La P’tite ferme opens its doors!
German :
La P’tite ferme öffnet ihre Türen!
Italiano :
La P’tite ferme apre le sue porte!
Espanol :
¡La P’tite ferme abre sus puertas!
