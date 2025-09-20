Visite à la ferme GAEC du Petit Jabron Sisteron

Visite à la ferme GAEC du Petit Jabron Sisteron samedi 20 septembre 2025.

Visite à la ferme Samedi 20 septembre, 14h30 GAEC du Petit Jabron Alpes-de-Haute-Provence

Nombre de places limité. Chiens de compagnie interdits. Sur inscription à partir du 1er septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Présentation du pastoralisme, patrimoine immatériel de l’UNESCO, de la médiation pastorale sur le territoire et de l’activité de la ferme.

Rencontre avec les chiens de protection, leur activité et leur rôle.

Découverte d’un cabanon de vigneron en pierre traditionnelle présent sur la ferme qui est un vestige de l’activité agricole passé présent sur le territoire.

GAEC du Petit Jabron 310 route de Noyers 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 61 36 50

Journées européennes du patrimoine 2025

