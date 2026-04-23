Visite a la ferme Ferme de la Tournerie Raids

Raids

Visite a la ferme

Ferme de la Tournerie 2244 route de periers Raids Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir, caresser, nourrir, les animaux de la ferme avec un tour de tracteur. Pour finir un goutter avec cidre, jus de pomme, flan et tarte aux pomme. Tous les jeudis pendant les vacances scolaires sur réservation obligatoire. .

Ferme de la Tournerie 2244 route de periers Raids 50500 Manche Normandie +33 7 60 99 15 72 fermedelatournerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite a la ferme

L’événement Visite a la ferme Raids a été mis à jour le 2026-04-23 par Côte Ouest Centre Manche