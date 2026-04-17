Saint-Yzans-de-Médoc

Visite à la ferme rencontre avec Cédric Perez

Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’office de tourisme Médoc-Vognoble vous informe

Passionné par l’élevage ovin depuis toujours, Cédric diversifie ses productions et propose depuis 2021 un fromage de brebis élevées en plein air dans le Médoc, affiné dans son atelier de Saint-Yzans-de-Médoc.

Cédric vous ouvre les portes de sa bergerie vous y découvrirez son troupeau, les agneaux mais également ses délicieux produits de la ferme en vente dans sa boutique.

Réservation auprès du Parc naturel régional Médoc (pour que votre inscription soit prise en compte merci de préciser dans votre email nom et date de la sortie, nombre de personnes à inscrire, âge si enfant, n°telephone) .

Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 18 92 contact@pnr-medoc.fr

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English : Visite à la ferme rencontre avec Cédric Perez

L’événement Visite à la ferme rencontre avec Cédric Perez Saint-Yzans-de-Médoc a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Médoc-Vignoble