Visite à la lampe tempête, Grotte du Grand Roc, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Informations pratiques

Visite à la lampe tempête Samedi 19 septembre, 18h00 Grotte du Grand Roc Dordogne

Tarif : 12,50 € par adulte et 9,50 € par enfant. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Vivez une expérience insolite en explorant la grotte dans l’obscurité, comme lors de sa découverte par Jean Maury en 1924. À la seule lueur de vos sensations, chaque salle et chaque détour deviennent une véritable aventure. Une fois ce premier parcours achevé, les lumières se rallument pour une seconde visite, plus classique, permettant d’admirer les concrétions et de découvrir l’histoire et les particularités de la grotte grâce aux explications du guide.

Visite uniquement en français. Tarif unique pour tous les enfants, quel que soit leur âge. Pas de gratuité pour les jeunes enfants. Visite conseillée à partir de 8 ans.

Grotte du Grand Roc Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 92 70 http://www.semitour.com https://grotte-grand-roc.fr/fr/ Découverte par Jean Maury le 29 avril 1924, la grotte du Grand Roc fut aménagée et ouverte à la visite en 1927.

Elle s’ouvre à mi-hauteur d’une falaise qui surplombe la vallée de la Vézère et une véritable forêt minérale composée d’une grande variété et densité de cristallisation avec des coulées de calcite. Stalactites et stalagmites se rejoignent parfois pour créer des colonnes.

Vous plongez dans le noir, vous ressentez l’excitation et le frisson que Jean Maury a du éprouver en 1924… Chaque nouvelle salle, chaque virage est un étonnement. À la fin du premier tour de la on et…

©Declic&Decolle