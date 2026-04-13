Visite à la lampe torche du musée, fort Saint-Gobain, La Norma

Visite à la lampe torche du musée Samedi 23 mai, 20h00 fort Saint-Gobain Savoie

Tarif : 10 € – Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Après avoir franchi l’entrée des hommes et du matériel par le pont-levis, participez à la visite commentée du musée du fort Saint-Gobain, par un membre de l’association du Musée de la Traversée des Alpes.

Découvrez successivement la galerie principale et les différentes salles et blocs. Chacune des pièces a été transformée en musée pour vous faire découvrir, à la lueur d’une lampe, les grandes fonctions de l’ouvrage.

fort Saint-Gobain 73500 VILLARODIN-BOURGET La Norma 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 05 01 50 https://fortifications-maurienne.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61557739408264;https://www.instagram.com/associationmta [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 05 01 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mtafortsaintgobain@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://fortifications-maurienne.com »}] Le fort Saint-Gobain est un ouvrage fortifié important de la ligne Maginot des Alpes.

Construit entre 1933 et 1939, en amont de Modane, sur la rive droite de l’Arc, il avait pour mission principale d’interdire l’accès à la vallée de la Maurienne par la route du col du Mont-Cenis et la voie ferrée.

Il a été entièrement restauré par le Musée de la Traversée des Alpes.

En participant à sa visite commentée, immergez vous dans la vie des 150 soldats, qui servaient les armes d’infanterie et d’artillerie, en totale autarcie pendant 3 mois. A la sortie de Modane, en direction d’Aussois, route d’accès sur la droite.

Parking gratuit.

Nuit européenne des musées

©C. Di Filippo