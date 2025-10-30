Visite à la lampe torche Musée d’arts de Nantes Nantes

Visite à la lampe torche Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 19:15 – 20:15

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Tout public

Halloween approche. Découvrons dans l’obscurité toute une salle du musée. Les oeuvres, éclairées à la lampe torche nous apparaissent différemment, et certains détails prennent une dimension inquiétante.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2112557643690400017