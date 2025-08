Visite à la lanterne Le village Grignan

Visite à la lanterne Le village Grignan vendredi 8 août 2025.

Visite à la lanterne

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Mi visite guidée mi ballade contée, la visite à la lanterne est un moment magique qui vous entraînera au coeur du Grignan secret. Histoire et histoires…quand le patrimoine et les contes de rencontrent. Lanternes fournies. Proposée par Planète Guides.

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Part guided tour, part storytelling walk, the lantern tour is a magical moment that will take you to the heart of secret Grignan. History and stories…when heritage and fairy tales meet. Lanterns provided. Proposed by Planète Guides.

German :

Halb Führung halb Märchenwanderung, die Laternenführung ist ein magischer Moment, der Sie in das Herz des geheimen Grignan führt. Geschichte und Geschichten … wenn Kulturerbe und Märchen aufeinandertreffen. Laternen werden zur Verfügung gestellt. Angeboten von Planète Guides.

Italiano :

In parte visita guidata, in parte passeggiata narrativa, la visita con le lanterne è un momento magico che vi porterà nel cuore della Grignan segreta. Storia e storie… quando patrimonio e favole si incontrano. Lanterne fornite. Proposto dalle Guide Planète.

Espanol :

En parte visita guiada, en parte paseo cuentacuentos, la visita iluminada con linternas es un momento mágico que le llevará al corazón del Grignan secreto. Historia e historias… cuando el patrimonio y los cuentos de hadas se encuentran. Farolillos proporcionados. Propuesto por Planète Guides.

L’événement Visite à la lanterne Grignan a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes