Visite à la lanterne Maison de Pays Grignan

Visite à la lanterne

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 18:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Pour Noël, Planète Guides propose une visite à la lanterne du village de Grignan. Une visite magnifique ! Pour rêver ! Avec, bien sûr, un conte de Noël. Un voyage magique et féerique !

.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Christmas, Planète Guides is offering a lantern-lit tour of the village of Grignan. A magnificent visit! To dream! With, of course, a Christmas tale. A magical, fairytale journey!

L’événement Visite à la lanterne Grignan a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes