Visite à la lanterne la collection archéologie Musée Municipal Pontarlier

Visite à la lanterne la collection archéologie

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 19:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

A la lueur d’une lanterne, suivez la responsable des publics dans un voyage hors du temps… Les ombres dansent, les vestiges murmurent et les collections d’archéologie dévoilent leurs secrets enfouis. Pour tous à partir de 10 ans. Réservation conseillée. .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite à la lanterne la collection archéologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS