Visite à la lanterne, Musée Courbet Ornans

Visite à la lanterne

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 17:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

Avec une médiatrice culturelle du musée Courbet

La nuit presque tombée, après le départ des derniers visiteurs, profitez d’une visite exclusive de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire.

Venez vivre une expérience insolite et laissez-vous guider à la lueur des lanternes pour découvrir Gustave Courbet et ses contemporains sous un nouveau jour.

Durée 1 heure environ .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à la lanterne

L’événement Visite à la lanterne Ornans a été mis à jour le 2025-12-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)