Visite à la lanterne, Musée Courbet Ornans
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2026-02-12 17:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12 2026-02-19
Avec une médiatrice culturelle du musée Courbet
La nuit presque tombée, après le départ des derniers visiteurs, profitez d’une visite exclusive de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire.
Venez vivre une expérience insolite et laissez-vous guider à la lueur des lanternes pour découvrir Gustave Courbet et ses contemporains sous un nouveau jour.
Durée 1 heure environ .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
