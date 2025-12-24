Visite à la lanterne, Musée Municipal Pontarlier
mercredi 28 janvier 2026.
Visite à la lanterne
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
18:00:00
19:00:00
2026-01-28
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
Le Musée vous dévoile ses collection sous un angle inattendu grâce à une visite nocturne à la lanterne.
Gratuit réservation conseillée à partir de 10 ans .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
