Visite à la lanterne, Musée Municipal Pontarlier

Visite à la lanterne

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28 19:00:00

2026-01-28

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Le Musée vous dévoile ses collection sous un angle inattendu grâce à une visite nocturne à la lanterne.

Gratuit réservation conseillée à partir de 10 ans .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

English : Visite à la lanterne

