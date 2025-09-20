Visite à la lanterne sur les pas de Napoléon Office de Tourisme de Fréjus Fréjus

Visite à la lanterne sur les pas de Napoléon Samedi 20 septembre, 21h00 Office de Tourisme de Fréjus Var

Escorté par les chasseurs du 5e Régiment d’Infanterie Légère, vous retracez les épisodes de l’épopée impériale dont notre ville fut le témoin privilégié.

Office de Tourisme de Fréjus Place Clemenceau, 249 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 83 83 http://www.frejus.fr La Ville de Fréjus et l’Office de Tourisme, porteur du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire depuis 1987, proposent des visites-conférences et animations dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

