Visite à la mini ferme et atelier mini fermier Mini ferme du Taillais Yquelon

Visite à la mini ferme et atelier mini fermier

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-18

Voir programme .

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à la mini ferme et atelier mini fermier

L’événement Visite à la mini ferme et atelier mini fermier Yquelon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Granville Terre et Mer