Visite à la recherche du dragon des mares Salle des associations Saint-Paul-le-Gaultier

Visite à la recherche du dragon des mares

Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le vendredi 10 avril, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous propose une visite guidée À la recherche du dragon des mares à Saint-Paul-le-Gaultier !

Présentation en salle pour découverte de deux mares de la commune. Venez découvrir la diversité des crapauds, grenouilles et autres tritons qui peuplent les mares et fossés du territoire. Le mois de mars est la pleine saison de reproduction pour ces espèces qui sont alors bien visibles dans les points d’eau.

RDV à 20h salle des associations à Saint-Paul-le-Gaultier.

Animation gratuite. Inscription au 02 33 81 13 33. .

Salle des associations 12 Rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

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English :

Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’événement Visite à la recherche du dragon des mares Saint-Paul-le-Gaultier a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles