Visite à la rencontre des mariniers de Garonne Mairie de Saint-Sixte Saint-Sixte

Informations pratiques

Saint-Sixte

Visite à la rencontre des mariniers de Garonne

Mairie de Saint-Sixte 1 Place de la Batellerie Saint-Sixte Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le peuple du fleuve Garonne avec Dame Sidonie. Explorez l’histoire du village de Saint-Sixte, son église, la chapelle Sainte-Catherine, et le mémorial tsigane. Participation libre, 2 km à pied.

À la découverte des ribérencs, le peuple du fleuve Garonne.

En compagnie de Dame Sidonie et de ses compagnons, partez sur les traces des mariniers fondateurs du village de Saint-Sixte, en Lot-et-Garonne. Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’histoire de son église, de la chapelle Sainte-Catherine, de son ex-voto classé au titre des monuments historiques, ainsi que du mémorial tsigane.

Une immersion dans la vie de ces marins de Garonne, qui ont contribué à la vitalité économique de toute la région, parfois au péril de leur vie. Ouverte à toutes et tous 2 km au cœur du village Participation libre .

Mairie de Saint-Sixte 1 Place de la Batellerie Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 23 31

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English : Visite à la rencontre des mariniers de Garonne

Discover the people of the Garonne River with Dame Sidonie. Explore the history of the village of Saint-Sixte, its church, the Sainte-Catherine Chapel, and the Romani memorial. Free admission; 2 km on foot.

L’événement Visite à la rencontre des mariniers de Garonne Saint-Sixte a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen