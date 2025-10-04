Visite à la salle de conservation de l’industrie locale Maison Rey Pontacq

Visite à la salle de conservation de l’industrie locale

Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-10-04

Le travail du cuir se développe dès le XIXe s. et Pontacq devient la capitale de la chaussure au milieu du XXe s. comptant une quarantaine d’ateliers artisanaux et des usines. Collection d’outils et de machines avec panneaux pédagogiques. Visite des 2 salles, une sur la chaussure et l’autre sur la confection de capes et 30 min de vidéos sur l’histoire de la chaussure de ski, la fabrication de chaussures de montagne, les travaux faits sur la rénovation des machines, le tissage avec un ancien métier à tisser.

Visite réalisée à l’occasion des Tablées Béarnaises, « un territoire à savourer » durant le week-end dans nos restaurants.

Sur inscription. Places limitées à 15 personnes. .

Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 62 25

