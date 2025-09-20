Visite à l’abbaye de Loc Dieu Abbaye fortifiée de Loc-Dieu Martiel

Visite à l’abbaye de Loc Dieu 20 et 21 septembre Abbaye fortifiée de Loc-Dieu Aveyron

Sans réservation. Tarif adulte : 5,50e. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite de l’Abbaye de Loc-Dieu

La visite de l’abbaye se déroule en deux temps :

Visite guidée – Ensemble du rez-de-chaussée (⏳ 45 min)

– Ensemble du rez-de-chaussée (⏳ 45 min) Visite libre – Parties communes (porterie et réfectoire), accès à la tour ronde et à la chambre de Nonce, exceptionnellement ouvertes pour les Journées du Patrimoine (⏳ 30 min)

Parc paysager et romantique

Profitez également des 40 hectares du parc accessibles avec le billet d’entrée.

Parking à l’extérieur des grilles (aire de retournement et champs derrière la haie).

Abbaye fortifiée de Loc-Dieu Loc Dieu, 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie http://www.abbayedelocdieu.com Loc-Dieu est un rare exemple d'un domaine cistercien transformé en parc romantique au XIXe siècle, préservant quasi-intégralement ses bâtiments monastiques habités par une famille. L'histoire de ces bâtiments, de leur restauration et de la famille qui s'y est consacrée accompagne les visiteurs. Découvrez un vestibule monumental, puis le cloître, la salle du chapitre et enfin la magnifique abbatiale du XIIe siècle, permettant de remonter les siècles…

L’église a joué un rôle spécial durant la guerre de 1940 en abritant temporairement les peintures du Louvre. Une exposition de « jocondes transfigurées » dans la salle du chapitre rappelle ce moment historique. Le parc, véritable oasis au milieu du Causse, offre des particularités géologiques uniques : sources, étang, grotte-lavoir, grands arbres et une forêt de sapins pectinés. Profitez également d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir une chambre gothique et la salle à manger du personnel. D115 à 7km de Villefranche-de-Rouergue en direction de Montauban.

© Abbaye de Loc Dieu