Visite à l’Arboretum de la maison Gaston Allard Parc de l’Arboretum Angers

Visite à l’Arboretum de la maison Gaston Allard Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Parc de l’Arboretum Maine-et-Loire

Jauge maximum de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Parc de l’Arboretum 9 rue du château d’Orgemont, 49000 Angers Angers 49007 Maine-et-Loire Pays de la Loire 15 000 plantes différentes sur 9 000 m², 4 jardins à thème : le jardin des ombrages, le jardin des essais, le jardin des cinq sens (produits horticoles) et le jardin des biotopes présentant une flore spontanée.

Visite des collections d’herbiers de la maison Gaston Allard au sein de l’Arboretum.

Musées d’Angers