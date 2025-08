Visite « A l’assaut de Rosheim » Rosheim

Visite « A l'assaut de Rosheim » Rosheim mercredi 30 juillet 2025.

Visite « A l’assaut de Rosheim »

94 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Sonnez l’alerte, les troupes ennemies sont aux portes de Rosheim !! Comment défendre la ville ? Qui la défend et comment se préparer aux combats ? Quel est l’équipement des soldats ? À travers cette visite inédite, parcourez la cité romane pour découvrir les vestiges des murs d’enceinte et des portes de la cité. Inédit ! Pénétrez dans la Tour Sainte-Marthe, dernière tour de défense visitable de Rosheim ! Puis dans la Maison romane, petits et grands pourront découvrir et porter l’équipement des chevaliers pour se replonger dans l’époque médiévale.

Replongez dans cette période médiévale avec un guide passionné et costumé !

Quentin ravira petits et grands avec une visite familiale et ludique !

Les enfants devront être accompagnés d’au moins 1 adulte.

Rendez-vous devant l’office de tourisme. .

94 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 29 60 67 maison.romane@rosheim.com

English :

Sound the alarm! Enemies are at Rosheim’s gates! Join us on a unique tour of the Romanesque town: remnants of the ramparts, Tour Sainte-Marthe, knights’ equipment? It’s a fascinating, interactive plunge into the heart of the Middle Ages for young and old alike!

German :

Schlagen Sie Alarm! Die Feinde stehen vor den Toren Rosheims! Machen Sie sich auf den Weg zu einer ganz neuen Besichtigung der romanischen Stadt: Überreste der Stadtmauer, der Turm Sainte-Marthe, Ritterausrüstungen? Ein interaktiver und spannender Einblick ins Mittelalter für Groß und Klein!

Italiano :

Date l’allarme! I nemici sono alle porte di Rosheim! Partite per un tour originale della città romanica: resti dei bastioni, la torre Sainte-Marthe, abiti da cavaliere? Un affascinante tuffo interattivo nel cuore del Medioevo per grandi e piccini!

Espanol :

¡Que suene la alarma! ¡Los enemigos están a las puertas de Rosheim! Emprende un original recorrido por la ciudad románica: restos de las murallas, la Torre Sainte-Marthe, trajes de caballero.. Una inmersión fascinante e interactiva en el corazón de la Edad Media para grandes y pequeños

L’événement Visite « A l’assaut de Rosheim » Rosheim a été mis à jour le 2025-04-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile