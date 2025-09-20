Visite « À l’assaut du château » Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

Visite « À l’assaut du château » Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle samedi 20 septembre 2025.

Visite « À l’assaut du château » 20 et 21 septembre Château de Castelnaud Dordogne

Visite incluse dans le prix du billet d’entrée : 11,90 € par adulte, 6 € pour les 10-17 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Lors de ce parcours en extérieur, découvrez comment l’architecture du château-fort répond aux défis de l’assaut médiéval ! Murs à talus, mâchicoulis, chemins de ronde ou archères ne sont pas que de belles pierres : ils racontent un savoir-faire militaire, pensé pour résister aux sièges. Une visite guidée passionnante pour comprendre l’art de défendre… et celui d’attaquer !

à 11h, 14h30 et 16h et à 13h

Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

Lors de ce parcours en extérieur, découvrez comment l’architecture du château-fort répond aux défis de l’assaut médiéval ! Murs à talus, mâchicoulis, chemins de ronde ou archères ne sont pas que de :…

© G. Arroyo