Visite à l’Atelier de la Pierre d’Angle Saint-Maximin

Visite à l’Atelier de la Pierre d’Angle

1 Impasse Danièl Lesobre Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 13:30:00

fin : 2025-12-16 15:30:00

Date(s) :

2025-12-16

L’atelier de la Pierre d’Angle vous ouvre ses portes mardi 16 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 pour vous faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de la rénovation du bâti ancien. Visitez les plateaux techniques et rencontrez les formateurs pour connaître leurs formations.

Vous êtes curieux de découvrir les métiers de la pierre? Vous vous interrogez sur votre parcours professionnels et envisagez une reconversion ? Jeune ou moins jeune, ces visites sont faites pour vous! Profitez de ces moments privilégiez pour rencontrer les formateurs et échangez avec eux sur les formations de tailleur de pierre et de maçon du bâti ancien qu’ils proposent en formation continue ou en alternance en 1 an.

Entrée gratuite.

Pour tout renseignement, posez vos questions par mail à l’adresse:

contact.cfp-picardie@apprentis-auteuil.org ou par téléphone au 03 44 55 35 56 .

English :

The Pierre d’Angle workshop opens its doors on Tuesday December 16, from 10am to 12pm and 1:30pm to 3:30pm, to introduce you to the stone-cutting and renovation trades. Visit the technical facilities and meet the instructors to find out about their training courses.

German :

Das Atelier de la Pierre d’Angle öffnet am Dienstag, den 16. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr seine Türen, um Ihnen einen Einblick in die Berufe des Steinmetzes und der Renovierung alter Gebäude zu geben. Besuchen Sie die technischen Plattformen und treffen Sie die Ausbilder, um mehr über ihre Ausbildung zu erfahren.

Italiano :

Il laboratorio Pierre d’Angle vi apre le porte martedì 16 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30 per farvi scoprire i mestieri del taglio e della ristrutturazione della pietra. Visitate le strutture tecniche e incontrate i formatori per conoscere i loro corsi.

Espanol :

El taller Pierre d’Angle le abre sus puertas el martes 16 de diciembre, de 10:00 a 12:00 y de 13:30 a 15:30, para descubrir los oficios de cantero y renovador. Visite las instalaciones técnicas y conozca a los formadores para informarse sobre sus cursos.

