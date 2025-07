Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux

Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes

Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-08-12

Rendez-vous sur le parking des Essacs à 10h30/ La visite se terminera aux Essacs

Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30

English : Visit to Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes

Meet at Les Essacs parking lot at 10.30 a.m./ Tour ends at Les Essacs

German :

Treffpunkt: Parkplatz Les Essacs um 10:30 Uhr/ Die Tour endet in Les Essacs

Italiano :

Ritrovo al parcheggio di Les Essacs alle ore 10.30 / Fine del tour a Les Essacs

Espanol :

Encuentro en el aparcamiento de Les Essacs a las 10.30 / Fin de la visita en Les Essacs

