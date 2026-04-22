Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux
Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux mardi 28 juillet 2026.
Mosnac-Saint-Simeux
Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes
Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 10:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Rendez-vous sur le parking des Essacs à 10h30/ La visite se terminera aux Essacs
.
Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English : Visit to Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes
Meet at Les Essacs parking lot at 10.30 a.m./ Tour ends at Les Essacs
L’événement Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac
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