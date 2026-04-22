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Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux

Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Parking des Essacs

Ville : 16120 Mosnac-Saint-Simeux

Département : Charente

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7 7

Mosnac-Saint-Simeux

Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes

Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 10:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Rendez-vous sur le parking des Essacs à 10h30/ La visite se terminera aux Essacs
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Parking des Essacs Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

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English : Visit to Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes

Meet at Les Essacs parking lot at 10.30 a.m./ Tour ends at Les Essacs

L’événement Visite à Mosnac-St-Simeux | Villages de Pierres et de Vignes Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac

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