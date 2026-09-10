Visite à quai de La Recouvrance, Quai du Commandant Malbert, Brest

Informations pratiques

Visite à quai de La Recouvrance Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Quai du Commandant Malbert Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La goélette de la Ville de Brest, est à l’origine un aviso de type IRIS construite selon les plans de l’architecte naval Jean Baptiste Hubert qui navigait entre 1812 et 1817.

La Recouvrance a vu le jour en 1992 suite au concours des bateaux des Cotes de France qui a permis la rénovation ou reconstruction d’une centaire d’unités en france. Le but était aussi de préserver un savoir faire en perdition comme celui des charpentiers marines, de la navigation la voile traditionnelle.

Aujourd’hui, cette réplique propose des navigations aux particuliers et entreprises, principalement en rade de Brest et quelques croisères de quelques jours sur les mers plus lointaines.

Ce dimanche 20 septembre, venez nombreux visiter le pont et apprendre les différentes parties de ce 2 mâts et le nom des 9 voiles de La Recouvrance.

Quai du Commandant Malbert Quai Commandant Malbert Brest 29200 Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 06 63 23 69 41 http://antest.net/ Sur le port de commerce de Brest, presque tout le monde a un jour prononcé ce nom : « Quai Malbert ». Que ce soit pour chercher une adresse, aller contempler la Recouvrance au ponton ou visiter l’Abeille Bourbon, voir travailler les charpentiers de marine du chantier du Guip, au savoir-faire extraordinaire, admirer leurs jolis bateaux restaurés,… qui ne connaît pas ce nom ?

Bergère de Domrémy, sloup coquillier de la rade de Brest classé monument historique.

Construit en 1936 à Rostellec pour la « pèche » à la coquille Saint-Jacques, ce bateau est conservé dans la configuration de son neuvage, c’est à dire : creux et sans moteur.

il a été restauré par le chantier du Guip et navigue aujourd’hui grâce aux adhérents bénévoles de l’association An Test. Quai commandant Malbert à Brest, en face du chantier du Guip

La goélette de la Ville de Brest, est à l’origine un aviso de type IRIS construite selon les plans de l’architecte naval Jean Baptiste Hubert qui naviguait entre 1812 et 1817.

©Bleuenn Gogé