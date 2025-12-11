VISITE À QUAI DU NAVIRE PHOENIX DURANT LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE Sète

VISITE À QUAI DU NAVIRE PHOENIX DURANT LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Venez visiter le brick datant de 1929, le Phoenix, construit au Danemark, lors de son escale à Sète.

Venez visiter le brick datant de 1929, le Phoenix, construit au Danemark, lors de son escale à Sète. Ce navire emblématique est connu pour avoir tourné dans de nombreux films et séries, 1492 Christophe Colomb, Au cœur de l’Océan ou encore Outlander.Plongez dans l’univers pirate de ce magnifique navire, expérimentez nos casques de réalité augmentée (en supplément) une activité unique en France sur un vieux gréement, apprenez-en davantage sur la navigation traditionnelle. Une expérience unique vous attend, mêlant histoire, aventure et convivialité. Embarquez pour un voyage inoubliable !Des visites à quai sont organisées au quai d’Alger à Sète pendant les vacances de fin d’année du samedi 20 décembre au dimanche 04 janvier, fermé les 24/25 décembre et les 31 décembre/1er janvier, sans réservation préalable, accès pont, de 14h00 à 17h00.Tarifs 5€ pour les plus 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans, livret-jeu/chasse au trésor 5€.Casques de réalité augmentée 10 € pour 10 minutes de jeu, en sus du tarif de visite du Phoenix à partir de 8 ans.Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, vous pourrez admirer son architecture marine et en apprendre davantage sur son histoire maritime tout en imaginant les légendes des pirates d’antan.Mineurs non accompagnés non acceptés. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

