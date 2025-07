Visite à quai du Phoenix Granville

Visite à quai du Phoenix Granville dimanche 3 août 2025.

Visite à quai du Phoenix

Quai Sud Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 15:00:00

fin : 2025-08-03 21:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Venez visiter le brick danois datant de 1929, le Phoenix, lors de son escale au port de Granville. Ce navire emblématique est connu pour avoir tourné dans de nombreux films et séries, 1492 Christophe Colomb, Au cœur de l’Océan ou encore Outlander. Plongez dans l’univers pirate de ce magnifique navire, expérimentez nos casques de réalité augmentée (en supplément) une activité unique en France sur un vieux gréement, apprenez-en davantage sur la navigation traditionnelle. Une expérience unique vous attend, mêlant histoire, aventure et convivialité. Embarquez pour un voyage inoubliable !

Des visites à quai sont organisées au port de Granville le dimanche 03 août de 10h à 12h et de 15h00 à 21h00, sans réservation, accès pont. 5€ pour les plus 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans, livret-jeu/chasse au trésor 5€. Casques de réalité augmentée 12 € pour 10 minutes de jeu, en sus du tarif de visite du Phoenix à partir de 8 ans.

Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, vous pourrez admirer son architecture marine et en apprendre davantage sur son histoire maritime tout en imaginant les légendes des pirates d’antan.

Quai Sud Granville 50400 Manche Normandie +33 6 71 27 95 13 contact@aha56.com

English : Visite à quai du Phoenix

Come and visit the 1929 Danish brig, the Phoenix, as it calls into the port of Granville. This iconic ship is famous for having appeared in numerous films and TV series, including 1492: Christopher Columbus, Au c?ur de l’Océan and Outlander. Immerse yourself in the pirate world of this magnificent ship, experience our augmented reality helmets (extra charge), a unique activity in France on an old rigging, and learn more about traditional navigation. A unique experience awaits you, combining history, adventure and conviviality. Embark on an unforgettable voyage!

Dockside visits are organized at the port of Granville on Sunday August 03 from 10am to 12pm and from 3pm to 9pm, without reservation, deck access. 5? for over 12s, free for under 12s, booklet/treasure hunt 5? Augmented reality headsets: 12? for 10 minutes of play, in addition to the Phoenix visit fee for children aged 8 and over.

Whether you come as a family, with friends or on your own, you can admire its marine architecture and learn more about its maritime history, while imagining the pirate legends of yesteryear.

German :

Besuchen Sie die dänische Brigg Phoenix aus dem Jahr 1929, während sie den Hafen von Granville anläuft. Dieses symbolträchtige Schiff ist aus zahlreichen Filmen und Serien bekannt, darunter 1492: Christoph Kolumbus, Au c?ur de l’Océan oder Outlander. Tauchen Sie in die Piratenwelt dieses wunderschönen Schiffes ein, erleben Sie mit unseren Augmented-Reality-Helmen (gegen Aufpreis) eine in Frankreich einzigartige Aktivität auf einer alten Takelage und lernen Sie mehr über die traditionelle Schifffahrt. Es erwartet Sie eine einzigartige Erfahrung, die Geschichte, Abenteuer und Geselligkeit miteinander verbindet. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise!

Am Sonntag, den 3. August, werden im Hafen von Granville von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 21.00 Uhr Besichtigungen am Kai organisiert, ohne Reservierung, Zugang über Deck. 5? für Kinder über 12 Jahre, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren, Spielbuch/Schatzsuche 5? Augmented-Reality-Headsets: 12 ? für 10 Minuten Spielzeit, ab 8 Jahren zusätzlich zum Eintrittspreis für den Phoenix.

Ob Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein kommen, Sie können die Meeresarchitektur bewundern, mehr über die Seefahrtsgeschichte erfahren und sich die Legenden der Piraten von einst vorstellen.

Italiano :

Venite a visitare il brigantino danese Phoenix del 1929 che fa scalo nel porto di Granville. Questa nave iconica è famosa per essere apparsa in numerosi film e serie televisive, tra cui 1492: Christopher Columbus, Heart of the Ocean e Outlander. Immergetevi nel mondo dei pirati di questa magnifica nave, provate i nostri caschi a realtà aumentata (a pagamento), un’attività unica in Francia su un antico sartiame, e imparate di più sulla navigazione tradizionale. Vi aspetta un’esperienza unica che unisce storia, avventura e convivialità. Partite per un viaggio indimenticabile!

Le visite alla banchina sono organizzate nel porto di Granville domenica 03 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00, senza prenotazione, accesso al ponte. 5 € per i maggiori di 12 anni, gratuito per i minori di 12 anni, libretto/caccia al tesoro 5 €. Cuffie per la realtà aumentata: 12 euro per 10 minuti di gioco, oltre al prezzo della visita alla Fenice a partire dagli 8 anni.

In famiglia, con gli amici o da soli, potrete ammirare la sua architettura marina e conoscere la sua storia marittima immaginando le leggende dei pirati di un tempo.

Espanol :

Venga a visitar el Phoenix, un bergantín danés de 1929, que hace escala en el puerto de Granville. Este emblemático barco es famoso por haber aparecido en numerosas películas y series de televisión, como 1492: Cristóbal Colón, El corazón del océano y Outlander. Sumérjase en el mundo pirata de este magnífico barco, pruebe nuestros cascos de realidad aumentada (cargo adicional), una actividad única en Francia sobre un antiguo aparejo, y aprenda más sobre la navegación tradicional. Le espera una experiencia única que combina historia, aventura y convivencia. ¡Embárquese en un viaje inolvidable!

Las visitas al muelle se organizan en el puerto de Granville el domingo 03 de agosto de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00, sin reserva, acceso a cubierta. 5? para mayores de 12 años, gratis para menores de 12 años, folleto/caza del tesoro 5? Auriculares de realidad aumentada: 12? por 10 minutos de juego, además del precio de la visita al Fénix a partir de 8 años.

Tanto si viene en familia, con amigos o solo, podrá admirar su arquitectura marina y conocer mejor su historia marítima mientras imagina las leyendas de piratas de antaño.

L’événement Visite à quai du Phoenix Granville a été mis à jour le 2025-07-20 par OTGTM BIT Granville