Visite à quatre pattes Musée de La Cour d’Or Metz

Visite à quatre pattes

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Venez avec vos tout-petits découvrir les oeuvres les plus attrayantes du musée !

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (un adulte pour un enfant)Enfants

Musée de La Cour d’Or 2 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Come and discover the museum’s most attractive works with your little ones!

Children aged 0 to 3 accompanied by an adult (one adult for one child)

