Visite à quatre pattes Musée de La Cour d’Or Metz
Visite à quatre pattes Musée de La Cour d’Or Metz jeudi 26 février 2026.
Visite à quatre pattes
Musée de La Cour d’Or 2 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Venez avec vos tout-petits découvrir les oeuvres les plus attrayantes du musée !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (un adulte pour un enfant)Enfants
.
Musée de La Cour d'Or 2 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Come and discover the museum’s most attractive works with your little ones!
Children aged 0 to 3 accompanied by an adult (one adult for one child)
