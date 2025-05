Visite à Rennes du groupe du GFZ Potsdam (Allemagne) – Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes, 21 mai 2025, Rennes.

Visite à Rennes du groupe du GFZ Potsdam (Allemagne) Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Mercredi 21 mai, 10h00 réservé à la communauté universitaire

Earth Surf Day

10:00 Arrivée à Rennes, accueil café

10:20- 12:00 Visite de la salle d’expérimentation, par Dimitri et Tanguy

12:30-14:00 Déjeuner

14:00-15:00 Exposé de Christine Batchelor : « Reconstructing Quaternary ice sheets »

15:00-18:00 Exposés pop up et discussion

19:00-… Dîner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T23:00:00.000+02:00

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine