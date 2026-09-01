Informations pratiques

Saint-Céneri-le-Gérei

Visite à Saint-Céneri-le-Gérei

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre, venez à notre rencontre au point Information Touristique de Saint-Céneri-le Gérei et partez à la découverte du village avec votre guide qui vous racontera l’histoire du village et les anecdotes qui y sont rattachées.

Plusieurs départs de visite : 11h, 14h et 16h le samedi et le dimanche

Durée de visite : 1h30

Gratuit

Réservation conseillée .

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à Saint-Céneri-le-Gérei

L’événement Visite à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON