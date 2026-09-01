Visite à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Céneri-le-Gérei
Informations pratiques
Saint-Céneri-le-Gérei
Visite à Saint-Céneri-le-Gérei
Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre, venez à notre rencontre au point Information Touristique de Saint-Céneri-le Gérei et partez à la découverte du village avec votre guide qui vous racontera l’histoire du village et les anecdotes qui y sont rattachées.
Plusieurs départs de visite : 11h, 14h et 16h le samedi et le dimanche
Durée de visite : 1h30
Gratuit
Réservation conseillée .
Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite à Saint-Céneri-le-Gérei
L’événement Visite à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON
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