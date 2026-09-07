Visite à Saint-Georges de Camboulas (Aveyron), Église de saint-Georges de Camboulas, Pont-de-Salars

Informations pratiques

Visite à Saint-Georges de Camboulas (Aveyron) Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de saint-Georges de Camboulas Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez dans l’Histoire aux Journées du Patrimoine 2026 !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, laissez-vous surprendre par l’un des joyaux les mieux gardés de l’Aveyron. Niché au cœur d’une nature préservée sur la commune de Pont-de-Salars, le site de Saint-Georges de Camboulas vous invite à un véritable voyage dans le temps, entre vestiges romans, nature sauvage et légendes locales.

Un lieu mystérieux au parfum d’éternité

Situé au fond de la vallée du Viaur, accessible par une petite route forestière qui donne la sensation d’arrivée « au bout du monde », ce site a été choisi il y a près de mille ans par des moines en quête de spiritualité et de silence. Aujourd’hui, seul le murmure de la rivière trouble la quiétude de cet écrin d’histoire.

️ Les incontournables de votre visite Lors de cette journée exceptionnelle, venez arpenter ce site aux multiples facettes :

L’Église de Saint-Georges : Vestige d’un ancien prieuré fondé en 1060 par les moines de l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Ne manquez pas d’observer, son clocher-peigne et son intrigant grenier défensif qui servait autrefois de refuge et de premier rempart avant le château de Camboulas.

Le « Pont de la Messe » : Cet authentique pont piétonnier en schiste à deux arches date du XIIe siècle. Inscrit aux Monuments Historiques depuis le 17 juillet 1978, son sentier dallé permettait jadis aux paroissiens isolés de grimper jusqu’à l’église pour assister aux offices et aux enterrements.

L’Oratoire paysan : Érigé sur un ancien site d’implantation païenne, il offrait aux paysans de la vallée un lieu de recueillement, d’offrande et de prière sans avoir à se rendre jusqu’à l’église.

Le Sarcophage insolite : Creusé à même la pierre, ce curieux tombeau non conforme, initialement prévu pour un adulte, n’aurait jamais servi en tant que tel, mais aurait finalement eu pour fonction de réserve d’eau pour laver le corps des enfants.

Église de saint-Georges de Camboulas 12290 Pont-de-Salars Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie 0680724050 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071166655750 https://www.youtube.com/@lesamisdesaintgeorgesdecam9631/featured

Plongez dans l’Histoire aux Journées du Patrimoine 2026 !

©MichelRey