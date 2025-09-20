Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude

Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude samedi 20 septembre 2025.

Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Entrée à prix réduit pour tous les visiteurs lors des Journées du patrimoine à l’Aquarium Maison du Saumon.

.

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr

English :

Reduced admission for all visitors during Heritage Days at the Aquarium ? Maison du Saumon.

German :

Ermäßigter Eintritt für alle Besucher am Tag des offenen Denkmals im Aquarium? Lachshaus.

Italiano :

Ingresso ridotto per tutti i visitatori durante le Giornate del Patrimonio all’Acquario? Maison du Saumon.

Espanol :

Entrada reducida para todos los visitantes durante las Jornadas del Patrimonio en el Acuario ? Maison du Saumon.

L’événement Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon Brioude a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne