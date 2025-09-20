Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude
Visite à tarif réduit de l’Aquarium-Maison du Saumon
Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Entrée à prix réduit pour tous les visiteurs lors des Journées du patrimoine à l’Aquarium Maison du Saumon.
Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr
English :
Reduced admission for all visitors during Heritage Days at the Aquarium ? Maison du Saumon.
German :
Ermäßigter Eintritt für alle Besucher am Tag des offenen Denkmals im Aquarium? Lachshaus.
Italiano :
Ingresso ridotto per tutti i visitatori durante le Giornate del Patrimonio all’Acquario? Maison du Saumon.
Espanol :
Entrada reducida para todos los visitantes durante las Jornadas del Patrimonio en el Acuario ? Maison du Saumon.
