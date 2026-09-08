Visite à toucher – Les animaux préhistoriques Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
vendredi 30 octobre 2026 · Musée de préhistoire · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Visite à toucher – Les animaux préhistoriques
Musée de préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 11:00:00
fin : 2026-10-30 11:45:00
Date(s) :
2026-10-30
Avez-vous déjà eu l’occasion de toucher la peau de renne ? De respirer l’odeur du « miam mammouth » ou celle du lion des cavernes ? De contempler des dents de chevaux ou d’entendre le rire des hyènes ? Partez à la découverte des animaux préhistoriques de Solutré à travers le toucher, la vue, l’écoute et l’odorat.
De 3 à 6 ans. Adulte accompagnant obligatoire.
Sur réservation. .
Musée de préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Visite à toucher – Les animaux préhistoriques
L’événement Visite à toucher – Les animaux préhistoriques Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Direction de l’Attractivité et de la Communication – Département 71
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