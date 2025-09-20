Visite à travers l’histoire du village d’Entzheim La Cour Saint-Denis Entzheim

Visite à travers l’histoire du village d’Entzheim Samedi 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 14h00, 14h45, 15h30 La Cour Saint-Denis Bas-Rhin

Modalités d’inscription et horaires des visites sur le site internet de la commune.

La commune d’Entzheim vous propose une visite guidée, avec une halte à 13 points d’intérêt disséminés dans le village.

Ce parcours historique promet une immersion captivante dans le passé du village, ponctué de récits passionnants et d’anecdotes fascinantes de nos guides historiens ! Rendez-vous à partir de 10h pour le premier départ de la visite.

Accès au site depuis la rue Saint-Denis.

Sur place, vous aurez un aperçu de la résidence seniors en cours de construction, ainsi que la possibilité de visiter librement la maison et le parvis de la Cour Saint-Denis pour y découvrir une sélection d’objets anciens.

La Cour Saint-Denis 2 rue Saint-Denis, 67960 Entzheim Entzheim 67960 Bas-Rhin Grand Est La commune d'Entzheim est propriétaire de l'ancien « Spittelhof » ou cour Saint-Denis, un important domaine fermier situé au cœur du village. En 2020, le site a ouvert ses portes pour la première fois lors des Journées européennes du patrimoine, afin de présenter le projet de réhabilitation extérieure de la maison d'habitation datée de 1688, emblématique du patrimoine rural de l'Alsace. Ce projet a fait l'objet d'une campagne de souscription publique en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

La restauration du site vient de recevoir un prix régional lors de l’édition 2023 des Rubans du Patrimoine. Il est à noter que ce site va devenir le pôle seniors de la commune d’Entzheim. Accès fléché au site et parking depuis la rue Jacques Humann.

