Visite à trois voix du site de l’Abattoir Site de l’Abattoir Chalon-sur-Saône

Visite à trois voix du site de l’Abattoir Site de l’Abattoir Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite à trois voix du site de l’Abattoir Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 Site de l’Abattoir Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite à trois voix d’1h30 du site de l’Abattoir de Saint-Cosme par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, un agent de Lapeniche et un agent du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Installé en 1865 à proximité de la Saône afin de faciliter le nettoyage des locaux, l’abattoir est construit en briques et en moellons de pierre.

En 1990, date de fermeture de l’abattoir municipal, le site a été investi par des artistes : musiciens, graffeurs et amateurs de théâtre de rue. Depuis, les murs de l’abattoir sont devenus des lieux d’expression libre tandis que les locaux abritent la Péniche, lieu de diffusion des musiques actuelles, ainsi que le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public. C’est aussi le passé, le présent, et le futur proche de ces équipements culturels qui seront évoqués.

Visite commentée sur inscription.

Durée de la visite : 1h30.

Site de l’Abattoir, 52, quai Saint-Cosme

Site de l’Abattoir 52 quai Saint-Cosme, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite à trois voix d’1h30 du site de l’Abattoir de Saint-Cosme par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, …

© Michel Wiart