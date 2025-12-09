Visite à vélo Balade du Parc à l’Oasis Royan

Visite à vélo Balade du Parc à l’Oasis

Découvrons ensemble l’histoire captivante du quartier du Parc et de l’Oasis. Nous suivons Alice, notre guide, alors que nous pédalons à travers le temps, en passant devant les exemples les plus emblématiques de l’architecture balnéaire.

Let?s discover together the captivating history of the Parc and Oasis districts. We follow Alice, our guide, as we pedal through time, past some of the most emblematic examples of seaside architecture.

Entdecken wir gemeinsam die fesselnde Geschichte des Park- und Oasis-Viertels. Wir folgen unserer Führerin Alice, während wir durch die Zeit radeln, vorbei an den emblematischsten Beispielen der Strandarchitektur.

Scopriamo insieme l’affascinante storia dei quartieri Parc e Oasis. Seguiamo Alice, la nostra guida, mentre pedaliamo nel tempo, passando davanti ad alcuni degli esempi più emblematici dell’architettura balneare.

Descubramos juntos la cautivadora historia de los barrios de Parc y Oasis. Seguiremos a Alice, nuestra guía, mientras pedaleamos a través del tiempo, pasando por algunos de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura costera.

