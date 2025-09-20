Visite à vélo : « Découverte du patrimoine religieux du XXᵉ siècle » Gare Colmar

Rendez-vous sur la parvis de la gare avec votre vélo ! Durée de la visite : 2h30-3h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visitez à vélo quatre édifices culturels colmariens significatifs de la création architecturale du XXᵉ siècle : l’église Saint-François-d’Assise, la chapelle de la Trinité de l’Hôpital Pasteur, l’église protestante Saint-Jean et l’église Saint-Léon.

Le renouveau de l’architecture religieuse après la Seconde Guerre mondiale correspond aux grands chantiers de reconstruction, ainsi qu’à un désir de réconciliation entre l’Église et l’art moderne, voire avec la civilisation moderne dans son ensemble. Ce mouvement, a débuté dans l’entre-deux-guerres et s’est, notamment, incarné dans les innovations architecturales et liturgiques des années 1920, très présentes en Allemagne et en Europe du Nord. L’ensemble des édifices colmariens présentés offre autant de témoignages des conceptions qui reflètent l’histoire intime, mais aussi sociale, des hommes et des femmes qui les ont voulus pour s’y rassembler et célébrer leur foi, leurs peines et leurs espérances.

Gare 9 place de la Gare, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-a-velo-decouverte-du-patrimoine-religieux-du-xxe-siecle »}] La nouvelle gare de Colmar, projetée par la Direction générale impériale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine et adoptée par la ville en 1900, est construite entre 1902 et 1907 sur des plans inspirés de la gare de Dantzig. Ce bâtiment voyageurs de style Art nouveau, long de 105 m avec un beffroi de 36 m, est réalisé en grès et en briques rouges et comprend un vaste hall, des salles d’attente pour chaque classe, des restaurants et des bureaux. La gare aux marchandises ouvre en 1904 et la gare voyageurs en 1907.

Après la Première Guerre mondiale, Colmar redevient française, l’aigle impérial est remplacé par les armes de la ville, et la gare intègre le réseau de l’AL, puis, en 1938, la SNCF. Sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est gérée par la Deutsche Reichsbahn. Plusieurs lignes secondaires sont progressivement fermées entre 1944 et 1969.

La gare connaît des modernisations successives : allongement des quais et postes d’aiguillage dans les années 1970, rénovation du hall dans les années 1980, inscription au titre des monuments historiques en 1984, modernisation dans les années 1990 et réaménagement de la place de la Gare entre 2002 et 2007 pour accueillir la LGV Est. Le poste d’aiguillage est automatisé en 2015.

En 2016, les liaisons EuroCity et Intercités de nuit sont supprimées, marquant la fin de certaines dessertes historiques en prévision de la mise en service du second tronçon de la LGV Est.

