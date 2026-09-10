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Visite abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église abbatiale Saint-Maurice · Ebersmunster

Visite abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice
Adresse
Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France
Ville
67600 Ebersmunster
Département
Bas-Rhin

Visite abbatiale Dimanche 20 septembre, 13h00 Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles des Amis de l’abbatiale),
Accueil en tribune du Silbermann par Marc Baumann, organiste co-titulaire,
Visite de la sacristie,
Projection vidéo + photos dans le transept.

Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.
Visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles des Amis de l’abbatiale)

©AmisAbbatialeEbersmunster

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